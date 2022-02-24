بايدن يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

أدان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الهجوم الروسي على أوكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي".

وقال بايدن - في بيان نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - إنني "أدين هذا الهجوم غير المبرر من قبل القوات العسكرية الروسية.. لقد أطلعته (زيلينسكي) على الخطوات التي نتخذها لحشد الإدانة الدولية، بما في ذلك الاجتماع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف بايدن أن زيلينسكي طالبه بدعوة قادة العالم إلى التحدث بوضوح ضد الهجوم الروسي والوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيلتقي بقادة دول مجموعة السبع وأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها سيفرضون عقوبات شديدة على روسيا.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.