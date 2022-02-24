سانا: مقتل ثلاثة جنود سوريين جراء قصف إسرائيلي في محيط دمشق

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، صباح اليوم الخميس، أن ثلاثة جنود سوريين قتلوا جراء قصف إسرائيلي في محيط دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تكشف هويته أنه "حوالي الساعة الواحدة و10 دقائق من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".

وكانت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، أكدت لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، أن "عددا من الصواريخ أطلقت من الجولان السوري المحتل استهدفت مناطق جنوب العاصمة دمشق، وتصدت المضادات لها ودمرت عدداً منها".

وقال سكان محليون جنوب غرب العاصمة دمشق لـ (د.ب.أ) إنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية ثم تلاها إطلاق مضادات أرضية وشوهد بعضها ينفجر في السماء جنوب العاصمة دمشق ، كما رصدوا انفجارات قوية جنوب دمشق.

وأوضح السكان أنهم سمعوا أصوات سيارات إسعاف في مناطق جنوب العاصمة.