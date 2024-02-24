تحالف سارة فاجنكنيشت الألماني الشعبوي يطلق أول فرع إقليمي له

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أطلق أحدث حزب في المشهد السياسي الألماني، تحالف ساره فاجنكنيشت الشعبوي، أول فرع إقليمي له اليوم السبت في ولاية ساكسونيا شرقي البلاد.

وقالت الرئيسة المشاركة للحزب، أميرة محمد علي، بعد تأسيس هيئة الحزب الإقليمية في كيمنتس: "تم تأسيس الحزب والآن نحن نتطور أكثر. نحن ننمو ونستقر في جميع الولايات (الاتحادية الألمانية)".

ولم تكن سارة فاجنكنيشت مؤسسة الحزب ، نفسها حاضرة في الاجتماع العام مع حوالي 60 مشاركا.

وكان الحزب قد تشكل بالفعل كحزب اتحادي في يناير. والآن يهدف إلى التوسع على مستوى الدولة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت أميرة محمد علي إنه بتأسيس الاتحاد الإقليمي، يرسل الحزب إشارة مهمة إلى البلد بأكمله مفادها "نحن مستعدون للمشاركة في الانتخابات المقبلة".

وفي ولاية ساكسونيا، وهي ولاية في ألمانيا الشرقية السابقة، يريد الحزب الجديد خوض الانتخابات المحلية في يونيو وفي انتخابات الولاية في أوائل سبتمبر.