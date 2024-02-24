 مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شرق جنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شرق جنين

جنين - معا
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 11:40 م | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 11:40 م

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية جلبون شرق جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جلبون ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية وأعاقت تحركات المواطنين بعد احتجاز شاب ما أدى إلى إندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر، أن تلك القوات اقتحمت قرى بيت قاد، وفقوعة، ودير غزالة، وعرانة، وعربونة وشنت حملة تفتيش وسيرت آلياتها العسكرية في شوارع القرى ونصبت حواجز متنقلة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

في السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا بالقرب من بلدة عرابة جنوب جنين وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

 

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