نيمار يتوسط لتخفيف عقوبة داني ألفيش

تعرض اللاعب البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي، للعديد من الانتقادات بعد أن قام بدفع مبلغ مالي لتخفيف عقوبة زميله داني ألفيش.

وحسبما ذكر موقع "UOL" البرازيلي أن نيمار قام بدفع 150 ألف يورو إلى المحاكم الإسبانية، في قضية الاعتداء الجنسي التي أتهم بها داني ألفيش.

وأضافت الصحيفة أن نيمار قام بذلك لتعويض الضحية وتخفيف الأضرار الناجمة عليها، مما ساعد في تخفيف العقوبة على زميله السابق في منتخب البرازيل.

وأتهام داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وقضت بحبسه، لمدة 4 سنوات، وبعد إطلاق سراحه، سيكون على ألفيش أن يكمل 5 سنوات من المراقبة.