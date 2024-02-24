رئيس جامعة المنوفية يشهد وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات بالوادي الجديد

وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات بالوادي الجديد



شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية في شمال مدينة الخارجة بالكيلو 55 بمحافظة الوادي الجديد.

ووضع حجر الأساس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات.

وأوضح رئيس جامعة المنوفية، أن وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية هو باكورة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظة الوادى الجديد، بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مُشاركة بالمشروع لتطوير البحث العلمي والتجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية لخدمة أهداف التنمية المستدامة، ودعم جهود استصلاح واستزراع الأراضي باستخدام أحدث وسائل الزراعة ونظم الري الحديثة لتحقيق زيادة إنتاجية في المحاصيل الزراعية.

جدير بالذكر أنه تقرر تأسيس شركة وادي الأعمال المصري للتكنولوجيا والعلوم الزراعية "إيست ڤالي"، كشركة مساهمة مصرية لإدارة المشروع والإشراف عليه، وسوف يعمل بالشركة الكوادر البشرية المُتميزة من الباحثين والفنيين والخبراء من المراكز البحثية والجامعات، والكفاءات المصرية التي تساعد في تحقيق أهداف الوادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لخريجي الكليات التكنولوجية ومدرسة التعليم الفني الزراعي، ورواد الأعمال والمُبتكرين.

وسيعمل المشروع على استصلاح الأراضي في محافظة الوادي الجديد، وإنشاء مزارع نموذجية بحثية تخصصية، مما يساهم فى تطوير البحث العلمي في الجامعات المصرية، وتنفيذ استراتيجية ورؤية القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.