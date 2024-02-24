زيلينسكي يوقع اتفاقيتين أمنيتين مع إيطاليا وكندا

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفاقيتين أمنيتين مع رئيسة وزراء إيطاليا ونظيرها الكندى اليوم السبت، فيما تواجد مجموعة من القادة الغربيين في كييف للإعراب عن تضامنهم في الذكرى الثانية لغزو روسيا لأوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصة "إكس": "إن أوكرانيا باتت أقوى الآن بالتأكيد مما كانت عليه قبل عامين"، معلنا عن الاتفاق الذي وقعه مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وكتب الرئيس الأوكراني في منشور منفصل للإعلان عن إبرام اتفاق مع إيطاليا: "لطالما كانت اجتماعاتنا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني هادفة".

وقالت ميلوني: "نواصل ضمان دعمنا لأوكرانيا".

وذكرت أن اتفاق إيطاليا مع أوكرانيا تم إعداده على غرار اتفاقي أوكرانيا مع ألمانيا وفرنسا.

وأبرم زيلينسكي أمس الجمعة اتفاقا مماثلا مع رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن.

وتقدم الاتفاقات إلى جانب الدعم السياسي مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا.