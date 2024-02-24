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حشود تتجمع في بريطانيا دعما لأوكرانيا في الذكرى الثانية للحرب

لندن - د ب أ
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 9:48 م | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 9:48 م

تجمعت حشود في أنحاء مختلفة من المملكة المتحدة لإظهار الدعم لأوكرانيا وإحياء ذكرى ضحايا الحرب في الذكرى الثانية من بدء روسيا لها.

وبدأت مراسم التأبين اليوم السبت في لندن بقداس يجمع مختلف الطوائف ي الكاتدرائية الكاثوليكية الأوكرانية في مايرفير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وفي تلك الأثناء، حضر قادة سياسيون ودينيون في اسكتلندا قداسا في قلعة أدنبرة بمناسبة الذكرى الثانية لنشوب الحرب.

وقال الأسقف الأوكراني الكاثوليكي البارز بالمملكة المتحدة كينيث نوفاكوفسكي قبل القداس في لندن، إن مواطنيه "مصممون على الفوز في الحرب" ويمرون "بكابوس مستديم منذ سنتين".

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" عن الأسقف قوله إن الذكرى السنوية "حدث مأسوي للغاية"، ودعا إلى دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا.

وأعقب القداس تجمع في ركن الخطباء في حديقة هايد بارك نظمته روابط من الجالية الأوكرانية ثم تنظيم مسيرة إلى ميدان الطرف الأغر.

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