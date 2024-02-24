مسئول لبناني: لا مجال الآن لبحث أي صيغ بشأن الحدود مع إسرائيل

أكد مسئول لبناني وضوح موقف بلاده من رفض البحث في أي ترتيبات أو إجراءات حول المنطقة الحدودية والقرار 1701 قبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

وقال المسئول اللبناني، في تصريح لصحيفة «الجمهورية اللبنانية» نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت: «لا مجال الآن لبحث أي صيَغ، وهو ما تم إبلاغه للموفدين الأجانب، لا سيما للوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين».

وأضاف: «اللافت للانتباه هو التقييم السلبي لورقة الحل الفرنسية»، مؤكدا وجود اعتراضات جوهرية على مضمونها، مشددا على التمسّك بالقرار 1701، وبأنّ الحل قائم عبر التطبيق الكامل لمندرجاته بحرفيتها، ولبنان ملتزم بهذا القرار ومتطلباته، فيما المطلوب إلزام اسرائيل به وبعدم خرقه.

وقال: «إننا لسنا في حاجة إلى ترسيمٍ جديد للحدود، فحدود لبنان معروفة، والمطلوب هو أن تنسحب إسرائيل من نقطة الـb1، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر والنقاط التي تتعدى عليها على الخط الأزرق».

وأوضح أن «ما يطالبون به في الأوراق التي تُقدّم هو إجراءات من الجانب اللبناني حصراً، فيما لا تلحظ هذه الأوراق أي إجراءات أو خطوات مقابلة في الجانب الاسرائيلي».

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعث، أمس الجمعة، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي يطالبه بـ«دعوة الحكومة اللبنانية إلى الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس، وتحمل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل، وضمان خلو المنطقة الواقعة حتى نهر الليطاني من التواجد العسكري أو الأصول أو الأسلحة».

وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ 8 أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.