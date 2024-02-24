 الذكرى الثانية للحرب.. فون دير لاين تصل كييف لـ«الاحتفال بالمقاومة الاستثنائية للشعب الأوكراني» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الذكرى الثانية للحرب.. فون دير لاين تصل كييف لـ«الاحتفال بالمقاومة الاستثنائية للشعب الأوكراني»

د ب أ
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 10:43 ص | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 10:43 ص

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، في زيارة ، بمناسبة الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية.

وكتبت فون دير لاين، على منصة "إكس" صباح اليوم السبت، أن الزيارة تهدف إلى "الاحتفال بالمقاومة الاستثنائية للشعب الأوكراني".

وأضافت فون دير لاين: "نحن نقف بقوة إلى جانب أوكرانيا، أكثر من أي وقت مضى، ماليا واقتصاديا وعسكريا ومعنويا، حتى تتحرر البلاد في نهاية المطاف".

وتعتبر الزيارة واحدة من الكثير من الأحداث، داخل وخارج أوكرانيا للاحتفال بالذكرى السنوية.

وكانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بأمر من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد بدأ في الساعات الأولى من 24 فبراير 2022.

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