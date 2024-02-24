فنربخشة يفوز على قاسم باشا في الدقائق الأخيرة ويتصدر الدوري التركي

ارتقى فريق فنربخشة لصدارة الدوري التركي لكرة القدم مؤقتا، وذلك عقب فوزه على قاسم باشا 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة، والتي شهدت فوز كونيا سبور على هاتاي سبور 2 / صفر.

ورفع فنربخشة رصيده إلى 70 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن جالطة سراي صاحب المركز الثاني، والذي يلعب بعد غدا الاثنين مع ضيفه أنطاليا سبور ضمن منافسات الجولة ذاتها

على الجانب الأخر، تجمد رصيد قاسم باشا عند 39 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم قاسم باشا في الدقيقة 58 عن طريق جاكسون بوروزو، قبل أن يدرك فنربخشة التعادل عن طريق ميرت هاكان يانداش في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ميتشي باتشوايي الهدف الثاني لفنربخشة.