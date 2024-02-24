السعودية تسعى لجذب استثمارات صينية في قطاع الطيران

تسعى السعودية إلى تعزيز التعاون مع الصين وتبادل الخبرات في مجال صناعة وتوطين الطيران والفضاء واستكشاف فرص التعاون المشترك في تحسين قدرات التصنيع والابتكار والشحن الجوي، وجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الدولية في قطاع الطيران.

وأطلع وفد من قطاع الطيران المدني في السعودية خلال زيارة لمقر شركة "كوماك" لتصنيع الطائرات في شنجهاي مساء الجمعة على خطط الشركة المستقبلية وأحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الطيران.

وقد زار وفد رفيع من منظومة قطاع الطيران المدني في السعودية برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج مقر شركة "كوماك" الرئيس لتصنيع الطائرات وخط تجميع طائرات (919 سي) و إيه أر جيه 21) في مدينة شنجهاي، والمنطقة الاقتصادية في مطار تشونجشو في الصين ، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم السبت.

وتجوّل عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج والوفد المرافق، داخل المصانع والمرافق التابعة للشركة، واطلعوا على مراحل تصنيع الطائرات، وخطط الشركة المستقبلية مرافق الاختبار والتجميع وعرض عملية التصنيع والجودة المشددة التي تتبعها الشركة، وأحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الطيران.