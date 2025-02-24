محافظ أسوان يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع الطريق الدائري بلانة نصر النوبة

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع الطريق الدائري بلانة - نصر النوبة بطول 20 كيلومتر، وبتكلفة تجاوزت الـ166 مليون جنيه.

وأثناء الجولة التي رافقه فيها محمد عبدالعزيز، رئيس المدينة، شدد كمال على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بهذا المشروع الحيوي الذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 85%، لينتهى في يونيو القادم بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري، وخاصة أنه يتم حاليا التمهيد بالتربة الزلطية لمسافة 1400 متر من بلانة إلى توشكى عقب الانتهاء من إزالة الطبقة الأسفلتية وعمل تكاسي على ترعة الطويسة لحماية الطرق من أي تهالك وتحقيق أعلى معدلات الأمان لتحمل الأوزان والحمولات العالية.

وأكد المحافظ، أهمية هذا الطريق الحيوى والهام، وما سيحققه من عوائد إيجابية للمواطنين المقيمين بقرى نصر النوبة للحفاظ على سلامتهم، وليجنوا ثمار الإنجازات المتتالية التي يتم تنفيذها في مختلف قطاعات العمل العام.