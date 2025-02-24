حرر عدد من ضحايا منصة FBC محاضر بمباحث الإنترنت في العباسية تفيد تعرضهم لعمليات نصب واستيلاء على أموالهم.

وشغلت واقعة النصب عبر منصة FBC الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إغلاق المنصة واختفائها وعدم قدرة المستخدمين على الوصول للعاملين فيها وتعرضهم لفقدان أموالهم.

وقال عبد العزيز حسين، محامي ضحايا منصة الـ FBC الإلكترونية، إن منصة التسويق الإلكتروني استولت على أموال الضحايا، من خلال استقطابهم في البداية بقيمة الأرباح عبر مشاهدة بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم إقناعهم بإيداع أموال لزيادة نسبة الأرباح.

وأضاف لـ"الشروق" أن الأموال المستولي عليها من الضحايا تجاوزت المليارات، مشيرًا إلى كثرة عدد الضحايات المقيمين بالأقاليم والمدن.

وأكد المحامي أنه لم يتم القبض على أى من المسئولين عن هذه المنصة، في الوقت الذي حرر عدد الضحايا محاضر نصب داخل مباحث الإنترنت في العباسية.

وأشار عبد العزيز إلى أن مسئولي هذه المنصة من خارج البلاد، وأن المديرين المتواجدين داخل البلاد قد يكونوا من بين الضحايا المستولى على أموالهم أيضا.

ظهرت FBC كمنصة استثمارية رقمية تعد مستخدميها بأرباح مضمونة وسريعة، حيث نجحت في جذب ملايين الأشخاص الراغبين في استثمار أموالهم، قبل أن يتم الكشف عن أنها مجرد مخطط احتيالي عالمي، استهدف العديد من الأشخاص حول العالم، وتسبب في خسائر بلغت 6 مليارات دولار.

في البداية، كانت المنصة تُتيح للمستخدمين سحب أرباحهم، مما دفعهم لضخ المزيد من الأموال، لكن مع مرور الوقت، بدأت في فرض قيود على السحب، ومنعت المستخدمين من الوصول إلى أموالهم، مما أثار شكوكًا واسعة حول مصداقيتها.

في محاولة لإخفاء جريمتها، ادعت المنصة، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى خسارتها 4 مليارات دولار، وطلبت من المستثمرين ضخ المزيد من الأموال لتعويض الخسائر، قبل أن تختفي فجأة، تاركة وراءها آلاف الضحايا دون أي تعويضات.