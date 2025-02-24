حماس ترفض التفاوض قبل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين

قال محمود مرداوي، القيادي في حركة حماس الفلسطينية يوم الأحد إن الحركة لن تجري أي محادثات مع إسرائيل عبر الوسطاء قبل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، وفقا للاتفاق القائم.

وأضاف مرداوي في بيان “لن يكون هناك أي حديث مع إسرائيل (العدو) عبر الوسطاء في أي خطوة قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة، الذين أطلق سراحهم السبت”.

وتابع: “على الوسطاء إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق”.

وأرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، في وقت متأخر من يوم السبت، إطلاق سراح 602 من الأسرى الفلسطينيين، بسبب ما قال إنه “انتهاكات” من جانب حماس. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن القرار سيظل ساريا إلى حين ضمان الإفراج عن الأسرى “دون اهانتهم”، مضيفًا أن “حماس تتعمد إهانة كرامة المحتجزين الاسرائيليين وتستغلهم للترويج لأهداف سياسية”.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية إن قرار تأجيل الإفراج عن الأسرى جاء عقب اجتماعيين امنيين عقدهما نتنياهو يوم السبت مع قادة الأجهزة الأمنية ووزراء كبارا من حكومته، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد أن أطلقت حماس ستة محتجزين لديها.

وتعليقا على القرار، قال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حماس، إن عدم التزام إسرائيل بالإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى في الموعد المتفق عليه يمثل “خرقًا فاضحًا للاتفاق”.