4 شروط إسرائيلية لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، عن أربعة شروط لبدء ثاني مراحل اتفاق غزة لوقف إطلاق النار، معرباً عن تأييده لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

وقال كوهين، عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لهيئة البث العبرية (رسمية): "لإسرائيل 4 شروط قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية"، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وأوضح أن هذه الشروط هي "الإفراج عن جميع المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين)، وإبعاد (حركة) حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة إسرائيل عليه أمنيا".

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل في بدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية، والذي كان مفترضا أن ينطلق في 3 فبراير الجاري.

وتقضي المرحلة الثانية بإنهاء حرب الإسرائيلية على غزة، وانسحاب الجيش بشكل كامل من القطاع، إضافة إلى تبادل أسرى.

وقال كوهين إن "إسرائيل لن تفرج عن السجناء الأمنيين (أسرى فلسطينيين) حتى تتوقف مهزلة المراسم التي تجريها حماس (خلال إطلاق سراحهم)، وضمان إعادة 4 جثامين أسرى، وإطلاق المخطوفين غاي دلال وافياتار دافيد، اللذين أُرغما على مشاهدة إطلاق سراح زملاء لهما السبت"، بحسب تعبيره.

ورغم تنفيذ حماس التزامها وفق الاتفاق، انتهكته إسرائيل بعدم الإفراج عن 620 أسيرا فلسطينيا كان مقررا الإفراج عنهم السبت.

وفجر أمس الأحد، قال مكتب نتنياهو إنه تم تجميد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لحين ضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دون ما اعتبرها "مراسيم مهينة".

من جانب آخر، عبرَّ كوهين عن دعمه لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل دون تحديد مساحة معينة، وقال: "أؤيد تطبيق السيادة الإسرائيلية عليها"، معتبرا أن هذا "الأمر ممكن وواقعي وصائب"، بحسب وصفه.