الداخلية: القبض على 13 متهما بالنصب على المواطنين عبر منصة FBC الإلكترونية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 13 شخصًا لاتهامهم وآخرين بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين عن طريق منصة إلكترونية تُسمى "FBC".

وقال مصدر أمني إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلّغ به 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجاري وحتى حينه، بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية تُسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت، لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، والتي بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه"، بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، وإيهامهم بمنحهم أرباحًا مالية مزعومة.

وتابع المصدر أن عمليات الفحص والتحري أسفرت عن قيام تشكيل عصابي "يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية"، متواجدين بالبلاد، مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج، متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية تُسمى "FBC". كما قاموا بالاتفاق مع 11 شخصًا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب مقابل عمولات مالية، بالإضافة إلى توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها، وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.

وأكد المصدر أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط (13 منهم) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية بعملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبها، تحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت، بزعم تحقيق أرباح مالية سريعة، وذلك حتى لا يتعرضوا للنصب والاحتيال وفقدان أموالهم.