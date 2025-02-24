نائب رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: نتنياهو يتعمد إفشال المرحلة الثانية من صفقة الأسرى

اتهم زعيم تحالف "الديمقراطيون" الإسرائيلي المعارض، يائير جولان، اليون الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمّد إفشال المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.



وقال جولان، النائب الأسبق لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي لنواب حزبه في الكنيست: "نتنياهو يعمل عمدا على إفشال المرحلة الثانية من صفقة إطلاق سراح الأسرى، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وتابع: "اليوم يرى الإسرائيليون على رأس السلطة سياسي أناني وساخر، يضحّي بأرواح المواطنين من أجل الحفاظ على منصبه".

وأضاف جولان: "نتنياهو وعد بتدمير حماس والقضاء عليها، يتكلم بصوت عال ويهدد، لكن حماس تبقى في السلطة".

واعتبر أن "إبقاء حماس في السلطة، والإبقاء على الأسرى، من وجهة نظر نتنياهو، ثمن يستحق دفعه من أجل إبقائه على رأس الحكومة".

وأشار جولان إلى أن "كل ما كان يجب القيام به وما يجب الآن هو صفقة واحدة حيث يعود جميع الأسرى الإسرائيليين إلى ذويهم".

واستدرك قائلا: "لكن نتنياهو يمنع ذلك. قام بتقسيم الصفقة إلى مراحل، حتى يتمكن من تخريبها وتعطيلها. لأن حياة الأسرى بالنسبة له ليست سوى ورقة مساومة. إنه لا يعيد الجميع لأنه يريد الاحتفاظ بالقدرة على المناورة السياسية لنفسه".

وتابع مهاجما لنتنياهو: "يعتقد أننا لن نفهم، وأننا لن نرى. لكن الناس يرون"، مؤكدا "يجب علينا ألا نبقى صامتين، لن نسمح لنتنياهو بالبقاء في السلطة على حساب أرواح الأسرى سوف ننقذهم".

وتنتهى، السبت المقبل، المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وكان من المفترض أن يتم حتى ذلك الحين التوصل إلى ألية تطبيق المرحلة الثانية التي تقضي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وانسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من القطاع، إضافة إلى تبادل أسرى.

غير أن نتنياهو يماطل في بدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية، والذي كان مفترضا أن ينطلق في 3 فبرايرالجاري.

وبحسب شبكات تلفزيونية أمريكية، فإن مصير الاتفاق سيعتمد على المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي يصل المنطقة يوم الأربعاء المقبل، لزيارة إسرائيل ومصر وقطر والسعودية.