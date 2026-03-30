الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 متظاهرين باحتجاج على الميزانية العامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، اعتقال 5 متظاهرين خلال احتجاج أمام مبنى الكنيست (البرلمان) بمدينة القدس الغربية على إقرار الميزانية العامة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها اعتقلت 5 أشخاص خلال تفريق مظاهرة أمام مبنى الكنيست، واتهمتهم بـ"إخلال النظام العام وعدم الامتثال للتعليمات".

من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية الخاصة: "حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها: نهب في زمن الحرب، وميزانية النهب، وميزانية نهب الكنيست، وقد صُور أفراد الأمن والشرطة وهم يزيلون اللافتات خلال الاحتجاج".

ونقلت الصحيفة عن متظاهر لم تسمه قوله: "تُقر الحكومة القاتلة ميزانية جشعة، فبدلا من ضمان الدفاع عن الشمال (الجبهة مع "حزب الله") وتعويض الشركات والمتضررين، تُحول مليارات الدولارات إلى المتهربين من التجنيد والمستوطنات".

وفجر الاثنين، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية إن النواب صوتوا لصالح الموازنة بأغلبية 62 صوتا مقابل 55 ضدها، من أصل 120 عضوا.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة الموازنة تبلغ 850.6 مليار شيكل (271 مليار دولار)، ووصفتها بأنها "الأكبر في تاريخ إسرائيل".

وأشارت إلى أن ميزانية وزارة الدفاع ضمن الموازنة تجاوزت "رقما قياسيا" بقيمة 142 مليار شيكل (45.3 مليار دولار).

وأفادت الصحيفة بأن زعيم المعارضة يائير لابيد وصف الموازنة بأنها "أكبر عملية سرقة في تاريخ الدولة".