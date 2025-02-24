وزير خارجية المجر: سنصوت ضد أي مبادرة تهدد نجاح المفاوضات الروسية الأمريكية

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي يريد تخصيص ما بين 20 إلى 40 مليار يورو أخرى وكمية "لا يمكن تصورها" من الأسلحة لأوكرانيا، مؤكدا أن المجر ستصوت دائمًا ضد هذه الإجراءات، لأنها تعرقل المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سيارتو في تصريحات صحفية اليوم: "هناك مبالغ تتراوح بين 20 إلى 40 مليار يورو، يُزعم أنه للاتحاد الأوروبي يجب أن يرسلها بشكل إضافي إلى أوكرانيا، وهناك أيضًا خطط لكمية لا يمكن تصورها من الأسلحة"، مشدداً على أن المجر لا تدعم حزمة الإجراءات المقدمة اليوم لإطالة أمد الصراع.

وأضاف: "نحن لا نؤيد فكرة إنفاق مليارات جديدة من اليورو من الأوروبيين لإطالة أمد الحرب الآن، بينما أملهم في السلام أقوى من أي وقت مضى. لذلك لن نوافق على أي (خطوات من هذا القبيل)، بل سنصوت ضدها في كل مرة. سنصوت ضد أي مبادرة تهدد نجاح المفاوضات الأمريكية الروسية الحالية".

كانت المحادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى بدأت في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الطرفين اتفقا على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.