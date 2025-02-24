صحة غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 7 شهداء و6 إصابات خلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الاثنين، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 7 شهداء (5 شهداء انتشال، وشهيدين جديدين) و6 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م إلى 48 ألفًا و346 شهيدًا، و111 ألفًا و759 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطنين ومنازلهم في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفي المناطق الجنوبية الغربية لمدينة رفح جنوب القطاع.

وأفاد مراسلو وكالة «وفا»، بأن آليات الاحتلال تطلق نيرانها شرق حي الزيتون، وعند دوار العودة وسط مدينة رفح، ما أدى إلى اشتعال النيران بمبانٍ سكنية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.