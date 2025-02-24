 صحة غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 7 شهداء و6 إصابات خلال آخر 24 ساعة - بوابة الشروق
الإثنين 24 فبراير 2025 4:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

صحة غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 7 شهداء و6 إصابات خلال آخر 24 ساعة

هديل هلال
نشر في: الإثنين 24 فبراير 2025 - 4:11 م | آخر تحديث: الإثنين 24 فبراير 2025 - 4:11 م

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الاثنين، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 7 شهداء (5 شهداء انتشال، وشهيدين جديدين) و6 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م إلى 48 ألفًا و346 شهيدًا، و111 ألفًا و759 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المواطنين ومنازلهم في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفي المناطق الجنوبية الغربية لمدينة رفح جنوب القطاع.

وأفاد مراسلو وكالة «وفا»، بأن آليات الاحتلال تطلق نيرانها شرق حي الزيتون، وعند دوار العودة وسط مدينة رفح، ما أدى إلى اشتعال النيران بمبانٍ سكنية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك