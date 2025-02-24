الرئيس الصيني لنظيره الروسي: سعداء بجهود روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينج مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلادمير بوتين، اليوم الاثنين، وقال إنه سعيد بجهود موسكو لعقد قمة مع أمريكا بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا، حسبما قال التلفزيون الصيني المركزي.

وأفاد التلفزيون الصيني بأن بوتين أطلع نظيره الصيني على آخر إجراءات التواصل مع أمريكا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال شي جين بينج، إن "الصين سعيدة برؤية روسيا والأطراف المعنية يبذلون جهودا إيجابية لحل الأزمة".

وأعرب الجانب الصيني عن دعمه للحوار بين روسيا وأمريكا، وقال إنه على استعداد للمساعدة لحل الصراع بصورة سلمية، حسبما جاء في بيان صادر من الكرملين.