البيت الأبيض: نتائج تحقيقات وزارة العدل الأمريكية «تبرئة كاملة» لترامب

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز اليوم الأحد، بأن نتائج وزارة العدل الأمريكية في أعقاب التحقيق الذي أجراه المدعي العام روبرت مولر هي بمثابة تبرئة كاملة لساحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتبت ساندرز في تغريدة على حسابها على تويتر إن" المدعي الخاص مولر لم يتوصل لأي تواطؤ أو عرقلة للعدالة وهذه تبرئة كاملة للرئيس ترامب" حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض" المدعي العام بار ونائب المدعي العام روزنشتاين كذلك خلصا إلى استنتاج مفاده أن الأدلة التي تم الحصول عليها من تحقيقات مولرغير كافية لإثبات ارتكاب ترامب جناية تتعلق بعرقلة العدالة " مشيرة إلى أن استنتاج وزارة العدل هي بمثابة تبرئة كاملة لساحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وكان المدعي العام الأمريكي وليام بار قد خلص إلى رأي مفاده بأن تحقيق روبرت مولر في "القضية الروسية" لم يقدم أدلة كافية تثبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تجاوز القانون ، وجاء ذلك وفقًا لرسالة من النائب العام إلى أعضاء الكونجرس نُشرت اليوم الأحد.

وقال المدعي العام في رسالته للكونجرس" توصلت أنا ووكيل النائب العام رود روزنشتاين إلى استنتاج مفاده أن الأدلة التي تم الحصول عليها من تحقيقات المدعي الخاص( مولر) غير كافية لإثبات ارتكاب ترامب جناية تتعلق بعرقلة العدالة ".