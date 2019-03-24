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تركيا تحقق مع جي بي مورجان بشأن تقديرات السوق

إسطنبول - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 24 مارس 2019 - 4:33 ص | آخر تحديث : الأحد 24 مارس 2019 - 4:33 ص

أطلق مراقبو الخدمات المصرفية وأسواق المال في تركيا تحقيقات في مصرف جي بي مورجان في شكاوى بشأن تقرير نشره البنك أول أمس الجمعة.

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أمس السبت أن منظم الخدمات المصرفية (بي دي دي كيه) بدأ في التحقيق بشأن" التضليل والتلاعب" المرتبط بالتقرير.

وتلقت وكالة تنظيم ومراقبة الخدمات المصرفية شكاوى من أن التقرير أضر بسمعة البنوك التركية وأدى إلى اضطراب السوق.

وأضافت وكالة الأنباء أن العملية القانونية جارية ضد بعض البنوك الأخرى بشأن توصية المستثمرين بشراء العملات الأجنبية في أسلوب مضلل.


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