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وجه ممثل منظمة الصحة العالمية، الدكتور جون جبور، رسالة للمجتمع المصري؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، قائلًا: «الرجاء الزموا منازلكم ولا تساهموا بانتشار الفيروس».

وأضاف «جبور» خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «لا ترهقوا النظام الصحي وطبقوا كل أساليب الوقاية ومنها الابتعاد الجسدي»، مؤكدًا أهمية الإجراءات في حماية الأنفس والمجتمع والوطن.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى حالة وفاة؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 402 حالة.