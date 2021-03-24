ينظم مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية "CCSS"، محاضرة بعنوان "سنوات الجامعة العربية"، التي من المقرر أن يلقيها عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية؛ بمناسبة صدور كتابه "سنوات الجامعة العربية"، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا، يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021، بمقر المركز في حي جاردن سيتي بالقاهرة.



وسوف تبدأ المحاضرة في تمام الساعة 12 ظهرا وتنتهي الساعة 1:30 ظهرا.



وعقب المحاضرة، يقام حفل شاي على شرف عمرو موسى، الذي سيتفضل بتوقيع بعض نسخ الكتاب.



كانت "دار الشروق" أصدرت كتاب "سنوات الجامعة العربية" لـ"عمرو موسى"، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ومتوفر حاليا بفروع مكتبات الشروق وجميع المكتبات الكبرى.



وفي هذا الكتاب يقدم عمرو موسى شهادته الموثقة عن عشر سنوات صاخبة أمضاها أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلال الفترة من عام 2001 إلى 2011؛ على مدى 19 فصلا، موزعة على 574 صفحة من القطع المتوسط، حيث يصطحبك إلى الجلسات المغلقة والساخنة في القمم العربية المختلفة، ويجلسك بين الملوك والرؤساء من خلال محاضر هذه الجلسات، ويدخل بك اجتماعات وزراء الخارجية العرب في اللحظات الحرجة التي مرَّت على العالم العربي من حروب وخلافات وانقسامات سياسية؛ لتسمع وتشاهد وتطلع بنفسك على رؤية جميع القادة في القضايا والأزمات التي عاشها العالم العربي في عشرية خطيرة ومفصلية من تاريخنا العربي الحديث.



إن ما كشفه "موسى" في هذا الكتاب، بشجاعة وصدق، عن أحداث لم يكن فقط شاهدا عليها، بل كان أحد صناعها واللاعبين الأساسيين في إخراجها؛ فيقودنا إلى مكامن الخطر التي تحيق بالعالم العربي والعمل العربي المشترك؛ ليدق ناقوس الحقيقة والخطر لمن أراد أن يدرس.. ولمن أراد أن يعرف؛ ليبني مستقبلا أكثر تفاؤلا وأملا أكثر مما فات.



والقيمة الكبرى المضافة لهذا الكتاب، تكمن في أنه يقدم سردية عربية يكتبها الأميت العام بشأن العديد من القضايا العربية الرئيسية خلال سنوات وجوده على رأس العمل العربي المشترك، في ظل ندرة السرديات أو الروايات العربية التي تنطق برؤية العرب ومنطقهم إزاء هذه القضايا.



وكتاب "سنوات الجامعة العربية"، قام بتحريره وتوثيقه الكاتب خالد أبو بكر.