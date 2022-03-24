مستشار ألمانيا يعلن استعداد بلاده لفعل المزيد من أجل تعزيز الجناح الشرقي للناتو

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس استعداد بلاده المبدئي لبذل المزيد من أجل تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي أعقاب قمة للحلف، أشار شولتس في بروكسل اليوم الخميس إلى أن الجيش الألماني متمركز بالفعل الآن في ليتوانيا ورومانيا، وقال إن هناك وحدات دفاع جوي يتم نقلها في الوقت الراهن إلى سلوفاكيا.

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي:" نحن مستعدون أيضا للنقاش بشأن أمور أخرى إذا طُلِب منا هذا".

يذكر أن دول الحلف تعتزم الرد على الحرب الروسية على أوكرانيا بتعزيز تسلحها، وجاء في بيان القمة اليوم أنه سيتم تعزيز "وضع الردع والدفاع" بشكل كبير، كما ستتم مواصلة تطوير الطيف الكامل للقوات المسلحة الجاهزة للقيام بعمليات وقدراتها وذلك في ضوء "أخطر تهديد منذ عقود للأمن الأوروأطلسي".

وأضاف البيان أن هذه الخطوات سيتم استكمالها من خلال "تدريبات موسعة" مع التركيز على الدفاع الجماعي وتعاون القوات المسلحة المختلفة.

وأشار زعماء دول الحلف إلى تدابير تم تنفيذها بالفعل لتعزيز الردع، ومن ذلك تفعيل الخطط الدفاعية للناتو ردا على السلوك الروسي، ونقل عناصر من قوة الرد التابعة للحلف ووضع 40 ألف جندي وقدرات جوية وبحرية تحت القيادة المباشرة للحلف. كما سيتم تشكيل أربع مجموعات قتالية إضافية متعددة الجنسيات في بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر على المدى القصير.