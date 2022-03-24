سفير أوكرانيا في بيروت: الغزو الروسي يؤثر سلبا على الإمدادات الغذائية في لبنان

قال سفير أوكرانيا لدى لبنان إيهور أوستاش اليوم الخميس إن الغزو الروسي لبلاده سوف يؤثر سلبا على الإمدادات الغذائية في لبنان.

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر السفارة الاوكرانية في بيروت اليوم أنه "في العام 2021، استوردت لبنان ما مجموعه 754 ألف طن من الحبوب، منها 558 ألف طن من أوكرانيا، أي 74% من الحبوب المستوردة".

ووصف أوستاش الروس بالنازيين الذين يهددون العالم كله بالأسلحة النووية، وقال إن "هذا العدوان أظهر الوجه الفاشي الحقيقي لروسيا. النازيون الذين يبحثون عنهم في أوكرانيا تبين أنهم في موسكو - إنهم النازيون الروس ومجرمو الحرب، الذين يهددون العالم كله بالأسلحة النووية. بالنسبة للأوكرانيين، هذه حرب شعبية، حرب من أجل الوجود، من أجل الحرية".