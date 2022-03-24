 الصين: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي هو المنتصر فقط في الأزمة الأوكرانية - بوابة الشروق
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الصين: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي هو المنتصر فقط في الأزمة الأوكرانية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان

نشر في: الخميس 24 مارس 2022 - 10:32 ص | آخر تحديث: الخميس 24 مارس 2022 - 10:32 ص

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن "هناك فائزا رئيسيا واحدا فقط في الأزمة الأوكرانية: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي"، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

ونشر تشاو، عبر حسابه على "تويتر" صورة لـ"المثلث الحديدي للمجمع الصناعي العسكري" يوضح فيها أن الكونجرس الأمريكي الذي يقف على قمة الهرم، يقدم تمويلا ضريبيا لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، التي بدورها تقوم بتوقيع العقود الممولة من الضرائب مع مقاولين عسكريين كبار، الذين بدورهم يساهمون في حملات أعضاء الكونغرس الانتخابية.

وكتب المتحدث فوق الصورة: "هناك منتصر رئيسي واحد فقط في الأزمة الأوكرانية: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي".

 

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