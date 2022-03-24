روسيا: أدلة جديدة عن تورط البنتاجون في تطوير مكونات أسلحة بيولوجية بأوكرانيا

قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم، إنه «تم الكشف عن أدلة جديدة، بشأن تورط البنتاجون في تطوير مكونات أسلحة بيولوجية بأوكرانيا»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وذكر أن وزارة الدفاع الروسية، تواصل دراسة الوثائق الواردة من موظفي المختبرات البيولوجية الأوكرانية، حول الأنشطة البيولوجية العسكرية السرية للولايات المتحدة في أوكرانيا.

وأضاف كوناشينكوف: «اكتشف خبراء من القوات الروسية للحماية من الإشعاع والسلاح الكيميائي والبيولوجي، أثناء دراستهم للوثائق، وجود أدلة جديدة تثبت المشاركة المباشرة لوزارة الدفاع الأمريكية في تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا».

وتابع الجنرال، أن وزارته ستقدم في المستقبل القريب وثائق أصلية تثبت أن المشروع البيولوجي «U-Pi-2» الذي تمت صياغته والموافقة عليه في البنتاجون.

واستطرد كوناشينكوف: «كان الهدف الرئيسي من هذا المشروع إجراء تحليل جزيئي للعدوى الخطيرة المتوطنة في أوكرانيا بشكل خاص. وتضمن هذا العمل أخذ عينات من العامل الممرض في مقابر قديمة للماشية من أجل الحصول على سلالات جديدة من الجمرة الخبيثة».

وشدد على أن تجارب البنتاجون المذكورة لم تقتصر على تطوير العدوى الخطيرة، بل شملت اختبار العديد من الأدوية غير المسجلة على العسكريين الأوكرانيين. وتثبت الوثائق أن البنتاغون اتفق على ذلك مع شركة خاصة لإنتاج الأدوية.