مصدر أمني: هجوم يستهدف قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا

ذكر مصدر أمني، أن قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي في شمال شرق سوريا تعرضت لهجوم صاروخي صباح يوم الجمعة.

وقال المصدر إن الهجوم وقع حوالي الساعة 11 صباحا (0900 بتوقيت جرينتش) ولم يتضح ما إذا كان تسبب في سقوط خسائر بشرية، بحسب وكالة رويترز.

ولم يصدر تعليق بعد من الولايات المتحدة على التقارير عن الهجوم.

جاء ذلك في أعقاب ضربات جوية أمريكية في سوريا في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة استهدفت جماعات متحالفة مع إيران اتهمتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالوقوف وراء هجوم بطائرة مسيرة يوم الخميس أدى إلى مقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخر وخمسة جنود أمريكيين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هجوم يوم الخميس وقع في قاعدة لتحالف تقوده الولايات المتحدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا.

وأضافت أن تقييم المخابرات الأمريكية قدر أن الهجوم تم بطائرة مسيرة إيرانية الأصل، وهو استنتاج يمكن أن يزيد من تدهور العلاقات المضطربة بالفعل بين واشنطن وطهران.

وتعرضت القوات الأمريكية لهجمات شنتها جماعات مدعومة من إيران نحو 78 مرة منذ بداية عام 2021، وفقا للجنرال إريك كوريلا الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بصفته قائدا للقيادة المركزية. وكانت الوفيات نادرة للغاية.