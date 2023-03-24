منتخب الجزائر يقلب تأخره إلى فوز على النيجر

قلب المنتخب الجزائري تأخره أمام نظيره النيجر بهدف في الشوط الأول، إلى فوز بهدفين لهدف عند نهاية المباراة، التي أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا مساء الخميس، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار - 2024».

وأنهى منتخب النيجر الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف سجله اللاعب دانيال سوزه في الدقيقة 38، قبل أن يدرك المنتخب الجزائري هدفا التعادل عن طريق لاعبه يوسف البلايلي.

فيما أحرز مهاجم مانشستر سيتي رياض محرز الهدف الثاني لمنتخب الجزائر في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز محاربي الصحراء بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب الجزائري رصيده للنقطة التاسعة في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد النيجر عند نقطتين في المركز الثاني.