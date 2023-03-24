الكونغو الديمقراطية تهزم موريتانيا بثلاثية في تصفيات أمم أفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز منتخب الكونغو الديمقراطية على ضيفه موريتانيا 3/1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة التاسعة بتصفيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها العام المقبل في كوت ديفوار.

وتقدم جايل كاكوتا للكونغو في الدقيقة 37، قبل أن يضيف سيدريك باكامبو الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 55 سجل عالي أعبيد الهدف الوحيد لموريتانيا، فيما سجل آرثر ماسوكو الهدف الثالث للكونغو.

ورفع منتخب الكونغو رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف منتخب موريتانيا وصيف المجموعة التي يتصدرها المنتخب الجابوني برصيد سبع نقاط ويتذيل ترتيبها منتخب السودان برصيد ثلاث نقاط.