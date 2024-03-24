الجزائر تعلن شحن 118 طنا من المواد الغذائية كمساعدات لقطاع غزة

أفادت وسائل إعلام جزائرية، بشحن مساعدات إنسانية اليوم الأحد، من مطار بوفاريك العسكري القريب من العاصمة الجزائرية باتجاه مطار العريش في مصر ليتم نقلها إلى غزة من معبر رفح الحدودي.

وقدرت هذه المصادر، هذه المساعدات بـ118 طنا من المواد الغذائية يتم نقلها عبر جسر جوي بمعدل طائرتين يوميا.

وأبرزت أن هذه المساعدات العاجلة تعبر عن التزام الجزائر، قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني "الشقيق" الذي يتعرض إلى عدوان متواصل لاسيما في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل جائر.

كان برنامج الغذاء العالمي الأمم المتحدة قد حذر من احتمال حدوث مجاعة في قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمياه جراء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.