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الإمارات تضيء معالمها بألوان العلم الروسي تضامنا مع موسكو

د ب أ
نشر في: الأحد 24 مارس 2024 - 5:24 ص | آخر تحديث: الأحد 24 مارس 2024 - 5:24 ص

توشحت أبرز معالم ومباني دولة الامارات بألوان العلم الروسي تضامنا مع موسكو "جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص الأبرياء".

وتم إنارة برج خليفة (أعلى مبنى في العالم)، ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية ومبنى سوق أبوظبي العالمي وبلدية مدينة أبوظبي ومركز أدنيك أبوظبي وجامعة خليفة وجسر الشيخ زايد وبرواز دبي وفندق برج العرب بدبي بألوان العلم الروسي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء السبت إن هذه المبادرة تأتي في إطار "تضامن دولة الإمارات واستنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي".

وأضافت "تأتي هذه المبادرة تعبيرا عن وقوف دولة الإمارات قيادة وشعبا إلى جانب روسيا وشعبها في مواجهة الهجمات الارهابية".

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