جوزيه مورايس مديرا فنيا جديدا للوحدة الإماراتي

أعلن نادي الوحدة الإماراتي مساء اليوم الجمعة تعاقده مع جوزيه مورايس، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول، خلفًا للسلوفيني داركو ميلانيتش.

وأوضح نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المدرب البالغ من العمر 59 عامًا سيتولى مسؤولية الفريق للموسم المقبل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وجاء في بيان رسمي من الوحدة الإماراتي: "تعلن شركة الندي لكرة القدم عن تعاقدها مع المدير الفني البرتغالي خوسيه مورايس ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول خلال الموسم الرياضي 2025/2026".

وأضاف: "رحب مجلس إدارة النادي بالمدرب الجديد في موطن الأبطال، متمنين لهُ التوفيق والنجاح خلال الاستحقاقات الهامة المقبلة".

من جهته، أعرب خوسيه مورايس عن بالغ شكره وتقديره لقيادة وإدارة نادي الوحدة، وثمن الاحترافية في إتمام إجراءات التعاقد، معربًا عن سعادته وفخره بتدريب فريق الوحدة.