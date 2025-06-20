 روسيا وأوكرانيا تكملان سادس عملية تبادل أسرى بموجب اتفاق إسطنبول - بوابة الشروق
الجمعة 20 يونيو 2025 5:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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روسيا وأوكرانيا تكملان سادس عملية تبادل أسرى بموجب اتفاق إسطنبول

كييف - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 يونيو 2025 - 5:19 م | آخر تحديث: الجمعة 20 يونيو 2025 - 5:19 م

أجرت روسيا وأوكرانيا تبادلا آخر لأسرى الحرب في إطار اتفاق تم توسطت فيه إسطنبول في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما قال الطرفان المتحاربان اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن تبادل الأسرى السادس تم مجددا على الحدود الأوكرانية - البيلاروسية.

وتم ترد أعداد رسمية، لكن التقارير الإعلامية تشير إلى أن الجانبين أطلقا سراح عدد متساو من الأسرى.

وأكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء عملية تبادل المقاتلين، وكتب عبر تطبيق تليجرام: "كان أغلبية المقاتلين الذين عادوا اليوم من الأسر الروسي قد ظلوا هناك لأكثر من سنتين".

 

 

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