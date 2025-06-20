تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلًا فنيًا مميزًا مساء غد السبت 21 يونيو، بمناسبة عيد الموسيقى العالمي، يقدمه أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، ويُختتم به موسمه الفني العشرين، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

ويشارك في الحفل فرقة "سويت ساوند باند" بقيادة عازف الفيولينة الدكتور منير نصر الدين، حيث يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أشهر المؤلفات الموسيقية والغنائية العربية والغربية، من بينها: "حب"، "تمايل"، "الحياة الوردية"، "سهر الليالي"، "ما مدى عمق حبك"، "الإيطالي الحقيقي"، "حلوة يا بلدي"، و"ربما ربما"، إلى جانب مقطوعات عالمية مثل "ميدلي ك.ك."، و"مامبو إيطاليانو"، و"الآن أو أبداً".

ويُعد عيد الموسيقى العالمي احتفالية سنوية أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية عام 1982 تحت شعار «اعزفوا الموسيقى في عيد الموسيقى»، وانتقلت تدريجياً إلى العديد من الدول حول العالم، وخاصة الفرانكوفونية والمتوسطية، لتصبح مناسبة دولية تحتفل بها الشعوب بالعزف والغناء في الميادين والمسارح.

جدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتور جهاد داوود، وحقق نجاحًا واسعًا من خلال مشاركاته في عدد من المهرجانات المحلية والدولية، في إطار التعاون الثقافي بين مصر وعدد من دول العالم.