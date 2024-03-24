نبيل عبد السلام: على شباب المحامين ألا يتنازلوا عن أحلامهم

توجه المرشح لمقعد نقيب المحامين نبيل عبد السلام، بالتهنئة لنقيب المحامين الجديد ومجلس النقابة الجديد، مشيرا إلى طرح برنامجه الانتخابي أمام المجلس الجديد وتمنيه أن يتم وضعه موضع التنفيذ.

وأضاف عبد السلام خلال فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "على شباب المحاميين ألا يتنازلوا عن أحلامهم، أو يشعروا باليأس لأنك في كبوة، فالحياة كلها بها اخفاقات وتعثر وأيضا نجاح، وهذه سنة الحياة".

وتابع: "أتمنى أن تسود قيم الحرية والعدالة والمساواة، واحترام الإختلاف، فلا يمكن أن نقبل في يوم من الأيام أن يكون هناك صراعا داخل النقابة، ربما يصل للإضرار بالنقابة، مضيفا:" أتمنى أن يتحقق الحلم وأن يكون هناك تصويت إلكتروني، وأن يكون هناك ميكنة داخل نقابة المحامين.

وأظهرت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات النقابة العامة للمحامين، عن فوز عبد الحليم علام بمقعد نقيب المحامين لدورة جديدة، وفي انتظار إعلان النتائج الرسمية من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

وانطلقت صباح السبت، عملية التصويت في انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.

وتولت النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.