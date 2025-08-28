ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 317 شهيدا بينهم 121 طفلا

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 حالات وفاة جديدة؛ نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان.

وأعلنت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الخميس، ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 317 شهيدًا، من بينهم 121 طفلًا.

وأشارت إلى تسجيل 39 حالة وفاة، من بينهم 6 أطفال، منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) بتاريخ 22 أغسطس 2025.

وأكد تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، تشارك فيه الأمم المتحدة، حدوث المجاعة في محافظة غزة وتوقع انتشارها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية سبتمبر.

التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي قال إن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفا كارثية أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن خصائصها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.

وذكر التصنيف أن 1.07 مليون شخص آخر (54% من السكان) يواجهون المرحلة الرابعة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد «الطارئ». ويواجه 396 ألفا (20% من السكان) المرحلة الثالثة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد «الأزمة».

ويتوقع التصنيف تدهور الأوضاع في غزة في الفترة بين منتصف أغسطس حتى نهاية سبتمبر 2025 لتمتد المجاعة إلى دير البلح وخان يونس.

وخلال هذه الفترة يُتوقع أن يواجه نحو ثلث السكان (641 ألف شخص) ظروفا كارثية وهي المرحلة الخامسة للتصنيف. كما يُتوقع أن يستمر تفاقم سوء التغذية الحاد بشكل سريع.