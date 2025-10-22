انسحاب مرشح ترامب لرئاسة مكتب المستشار الخاص

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• عقب تسريب رسائله العنصرية ضد الأمريكيين السود واليهود والصينيين والهنود في مجموعات للدردشة عام 2024..

أعلن بول إنجراسيا، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة "مكتب المستشار الخاص"، انسحابه من السباق بعد تسريب رسائل عنصرية له نشرها في أوقات سابقة.

جاء ذلك في تدوينة لإنجراسيا الأربعاء على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عشية جلسة النظر بتعيينه المقررة في مجلس الشيوخ الخميس.

وأشار المرشح إلى "عدم حصوله على أصوات كافية من الجمهوريين (في مجلس الشيوخ) في الوقت الحالي".

وكشفت رسائل نصية أرسلها على مجموعات للدردشة عام 2024، وحصل عليها موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي، أن إنغراسيا سبق أن أدلى بتصريحات عنصرية ضد الأمريكيين السود واليهود والصينيين والهنود.

وفي هذه الرسائل، قال إنغراسيا إنه "يجب إلغاء كل عطلة يحتفل بها الأمريكيون السود"، وأضاف: "أعترف بأن لديّ ميولا نازية من حين لآخر".

وفي إحدى رسائله كتب: "لا تثق أبدا بالصيني أو الهندي".

يذكر أن مكتب المستشار الخاص في الولايات المتحدة هي وكالة مسؤولة عن التحقيق في شكاوى المبلغين عن الفساد بين موظفي الحكومة الفيدرالية.