أطلق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي تصريحات نارية عقب خسارة فريقه نابولي القاسية أمام بي إس في آيندهوفن بنتيجة (6-2) في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الهزيمة «ليست صدفة» وأن الموسم الحالي سيكون «معقدًا جدًا» بعد التغييرات العديدة في صفوف الفريق.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: «علينا أن نتحلّى بالتواضع، وأقول هذا منذ فترة. في نابولي هناك من يحاول التلاعب بالمشاعر، لكن هذه مدينة يجب أن تُقال لها الحقيقة دائمًا. أكرر، نابولي وجماهيرها لا يجب أن يُؤخذوا على أنهم سذج».

وأضاف المدرب بلهجة غاضبة: «اللاعبون القدامى والجدد يجب أن يرفعوا مستواهم. علينا جميعًا أن نبذل جهدًا أكبر، بعيدًا عن مسألة الطرد أو الأعذار. إذا أردنا أن نبني مشروعًا يُشرف المدينة، علينا أن نعود إلى روح الموسم الماضي، عندما كان هدف الجميع هو مصلحة نابولي فقط، وليس المصلحة الشخصية».

وتحدث كونتي عن الأسباب التي يراها وراء الهزيمة الكارثية قائلاً: «هناك خيبة أمل بالطبع، لكن ما حدث لم يكن صدفة. يجب أن نستفيد من هذه التجربة لتغيير المسار. الموسم الماضي فزنا بالسكوديتو بطريقة استثنائية، وكان لدينا انسجام ووحدة كبيرة. لكن هذا العام ومع خوض مباريات أكثر وإضافة تسعة لاعبين جدد، فقدنا التوازن. قلت منذ البداية إن الموسم سيكون صعبًا، لأن إدماج تسعة وجوه جديدة ليس بالأمر السهل».

وأكد المدرب أن سوق الانتقالات كان ضرورة وليس خيارًا: «كنا مجبرين على دخول السوق لأن قائمة الموسم الماضي كانت محدودة. الآن لدينا تسعة لاعبين جدد، ويحتاج الأمر إلى وقت وصبر. اللاعبون الذين صنعوا إنجاز الموسم الماضي عليهم أن يتحدوا أنفسهم مجددًا، وأنا أولهم».

وأضاف: «نحن في مرحلة بناء الموسم الثاني من المشروع، والجميع يتحمل مسؤوليته. أحاول أن أكون صادقًا في كلامي، لا أبحث عن أعذار. نحتاج إلى استعادة الطاقة البدنية والعقلية التي كانت لدينا الموسم الماضي، وإعطاء الوافدين الجدد الوقت الكافي للاندماج في الفريق وغرفة الملابس».

ورفض كونتي فكرة تغيير النهج التكتيكي رغم الهزيمة الثقيلة، قائلاً: «هل يعني الفوز أن كل شيء مثالي والخسارة أن كل شيء كارثي؟ الجميع أشاد بخطة الأربعة في الوسط، وبعد مباراة سيئة لدي بروين قالوا إنه لا يستحق اللعب، ثم بعد لقاء سبورتينغ أصبح لا يُمس! المدرب الجيد هو من يختار أفضل 11 لاعبًا ويخلق الانسجام بينهم. التوازن الذي وصلنا إليه الآن هو الأفضل، ولا أرى أنه من الصواب التضحية بأحد لاعبي الوسط».

واختتم كونتي حديثه برسالة لجماهير نابولي: «نحن نمر بمرحلة صعبة، لكن لا يجب أن نيأس. نعمل لإعادة الفريق إلى مستواه، والهدف أن نُعيد الفخر إلى المدينة».