صحة غزة: التعرف على جثامين 50 شهيدًا فقط من أصل 165 سلمها الاحتلال

قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، إنه تم التعرف على 50 جثمانًا فلسطينيًا من أصل 165 سلمها الاحتلال منذ بدء وقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف في تصريح لوكالة "صفا"، أن الجثامين تم تسليمها لذويها وفق إجراءات قانونية.

وأشار إلى أنه دفن جثامين 50 شهيدًا مجهولي الهوية، بسبب عدم تعرف الأهالي عليها، وذلك بسبب اختفاء أي دلائل من شأنها التعرف على أصحابها.

وبين البرش أنه تم سحب عينات من الجثامين، من أجل فحصها حينما يتم إجراء تحقيقات حولها، وبخاصة أن معظمها تعرضت للحرق والتعذيب والتعصيب والإعدام رميًا بالرصاص.

وأوضح أن عملية الدفن ستتم وفق إجراءات قانونية وبمشاركة مختصين.

وذكر أن باقي الجثامين ستبقى لحين مشاهدة المزيد من الأهالي لها للتعرف عليها.

وكان الصليب الأحمر سلم جثامين 165 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار بغزة في العاشر من أكتوبر الجاري، وبدا على الجثامين آثار تعذيب وإعدام، فيما لم يتعرف معظم الأهالي على الجثامين بسبب تشويهها واختفاء ملامح الشهداء لشدة التعذيب.



