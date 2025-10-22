سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، إن البلدية تمكنت من فتح بعض الشوارع الرئيسية رغم قلة الإمكانيات المتاحة.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الأقصى، اليوم الأربعاء، أن هناك حاجة ملحة لتوفير معدات لرفع الأنقاض وتسهيل عودة النازحين.

وأشار إلى أنه البلدية لم تستلم حتى الآن أي مساعدات إنسانية متعلقة بالمعدات اللازمة لإعادة لفتح الشوارع.

ولفت إلى أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض بسبب نقص المعدات اللازمة في ظل حجم كبير من الدمار بالقطاع.

ولفت إلى أن حجم الدمار أكبر من إمكانيات البلدية، التي تحاول بدورها توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.