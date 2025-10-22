 بلدية غزة: لم نتسلم أي معدات لإعادة فتح الشوارع.. ونواجه صعوبات في انتشال الجثامين - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 10:46 ص القاهرة
بلدية غزة: لم نتسلم أي معدات لإعادة فتح الشوارع.. ونواجه صعوبات في انتشال الجثامين


نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 10:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 10:34 ص

قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، إن البلدية تمكنت من فتح بعض الشوارع الرئيسية رغم قلة الإمكانيات المتاحة.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الأقصى، اليوم الأربعاء، أن هناك حاجة ملحة لتوفير معدات لرفع الأنقاض وتسهيل عودة النازحين.

وأشار إلى أنه البلدية لم تستلم حتى الآن أي مساعدات إنسانية متعلقة بالمعدات اللازمة لإعادة لفتح الشوارع.

ولفت إلى أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض بسبب نقص المعدات اللازمة في ظل حجم كبير من الدمار بالقطاع.

ولفت إلى أن حجم الدمار أكبر من إمكانيات البلدية، التي تحاول بدورها توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.

