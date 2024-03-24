اقتحام إسرائيلي مفاجئ مستشفيي الأمل وناصر جنوبي قطاع غزة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ مستشفيي الأمل وناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف، وإطلاق نار كثيف.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل وتقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



وأضافت أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليا ولا تستطيع الحركة نهائيا، وتعجز عن مواراة جثمان أمير أبو عيشة الثرى بعد استشهاده داخل ساحة المستشفى.



وأوضح شهود عيان أن القصف الجوي تركز جنوب وشرق مجمع ناصر، ومنطقة بطن السمين، إضافة إلى قصف مدفعي مستمر استهدف المناطق نفسها، وإطلاق نار من مروحيات والمسيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.



ولجأ آلاف النازحين إلى مستشفى ناصر، هربا من القصف الإسرائيلي.



يُذكر أنه في 15 فبراير الماضي، داهمت قوات الاحتلال المستشفى في عملية استمرت 10 أيام قامت خلالها بعمليات قتل لعشرات النازحين والكوادر الطبية والمرضى داخل المستشفى واعتقال للمئات من النازحين فيها، إضافة لتنفيذها عمليات تدمير وقصف لمبان وأقسام مختلفة بالمستشفى.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 32,142، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 74,412، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.