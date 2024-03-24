شهدت حلقة اليوم من بودكاست « Big Time » تقديم الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة لحظة تاريخية تمثلت في صلح أصالة وأنغام بعد سنوات من القطيعة.

وبدأت الفنانة أصالة حديثها بالإشادة بموهبة الفنانة أنغام، مؤكدة أنها ليست مجرد موهبة عادية بل فنانة دائمة التطور والتجديد لا تعتمد على تاريخها فقط، موضحة أن هذا هو سر استمرارها ونجاحها على مر السنوات.

وأضافت أنها وإن كانت قد انقطعت عن أنغام لفترة، لكن الود والاحترام لم ينقطع أبدًا، مؤكدة أنها لم تقل عن أنغام سوى الكلام الطيب لا سيما وأنها تحترمها وتحبها وتفتخر بوجودها في نفس المجال، واصفة إياها بالصديقة الرائعة والفنانة المتميزة والأم العظيمة.

واعترفت بأنها قد أساءت إلى نفسها قبل أن تُسيء إلى أنغام حيث كانت تعاني من مشاعر سلبية في ذلك الوقت، قائلة:«إذا بدر مني شيء سابق كان بادر مني تجاه نفسي؛ فأنا أسأت لنفسي الأول، كنت غير مرتاحة فعادي أكون زعلت رفيقتي، حقك عليَ أنت بالدنيا وصداقتنا مهمة بالنسبة لي وبحبك وبموت عليكي».

من جانبها، ردت الفنانة أنغام على مشاعر أصالة، مؤكدة أن أصالة شخصية فريدة من نوعها «لا تتكرر في الزمن سوى مرة واحدة»، معربة عن خالص تقديرها لأصالة كفنانة عظيمة وصوت وأداء وشخصية استثنائية لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر.

وأضافت أن «زعلها» من أصالة كان كبيرًا بسبب حبها الشديد لها، قائلة:«عندما زعلت من أصالة، كان الزعل كبيرًا من كثر ما كنت أحبها، كنت أضعها في مكانة عالية ومحافظة عليها جدًا، وعندما يزعلك شخص بهذا القدر كأن شخصا غدر بك».

وتابعت: «نحن صديقات مقربات، نذهب إلى بيوت بعضنا البعض، ونأكل ونشرب ونتكلم ونهزر، لذلك، عندما حدث ما حدث لم أكن أتوقعه أبدًا».

واختتمت أنغام مؤكدة أن احترامها لأصالة لم يتزعزع أبدًا، مشددة أن صداقتهن ستبقى قوية على الرغم من أي خلافات.