مستثمرون: تعاقدات كبيرة تنتظر الشركات والفنادق المصرية خلال الموسمين الصيفى والشتوى

• السياحة تغازل زوار معرض «ATM» بقضاء أسبوع مجانى فى المقصد المصرى

يشارك القطاع السياحى المصرى فى معرض سوق السفر والسياحة العربىٍ ATM الذى سيقام بإمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو المقبل نظرا لما تمثله السوق السياحية العربية من أهمية كبيرة بالنسبة للسياحة المصرية حيث يعتبره جميع العاملين بالقطاع السياحى الملاذ الأمن لتعويض نقص الحركة الوافدة خاصة وقت الأزمات.

وأعلنت عدة فنادق بمناطق سياحية مختلفة مشاركتها فى مجموعة من الأنشطة المصاحبة لفعاليات المعرض بهدف زيادة الإقبال على الجناح المصرى المشارك فى معرض سوق السفر العربية ATM دبى

وتقوم هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بمغازلة الزوار من خلال تنظيم سحب داخل الجناح المصرى بالمعرض على جوائز مقدمة من الفنادق المصرية لزوار الجناح عبارة عن إقامة مجانية بالإفطار فى غرفة مزدوجة لمدة أسبوع فى المقاصد السياحية المصرية المختلفة كالقاهرة وشرم الشيخ والغردقة و مرسى علم والأقصر وأسوان.

كان عدد من ممثلى القطاع السياحى الخاص قد عقدوا عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية لمناقشة الشكل الأمثل للمشاركة المصرية بهذا المعرض الهام بما يؤدى إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خاصة مع وجود ممثلين عن قطاع السياحة بكل الدول العربية بهذا المعرض. كما عقدت هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضى اجتماعا عبر خاصية «الزوووم» مع كل من الدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة ومحمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة وذلك لبحث آليات المشاركة بمعرض سوق السفر العربى المقام بإمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024.

وقال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة إن الاجتماع الذى شارك به كل من محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بهيئة تنشيط السياحة والدكتور محمد الشربينى مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة ناقش الشكل الأمثل للمشاركة المصرية بهذا المعرض الهام بما يؤدى إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خاصة مع وجود ممثلين عن قطاع السياحة بجميع الدول العربية بهذا المعرض.

وأضاف ثروت أن معرض سوق السفر العربى هام جدا لإظهار قيمة المنتج السياحى المصرى فى ظل المنافسة الشديدة التى تواجهها مصر حاليا لجذب السائح العربى..لافتا إلى أن المعرض سيُشكل فرصة كبيرة للشركات والفنادق المصرية لإبرام اتفاقات وتعاقدات خلال الموسمين الصيفى والشتوى المقبلين.

وأضاف أن إجازات عيد الفطر المبارك شهدت زيادة فى حركة السياحة العربية الوافدة إلى مصر خاصة من المملكة العربية السعودية والتى سجلت نسبة إشغالات مرتفعة بفنادق القاهرة بنحو 80% من الإجمالى العربى. لافتا إلى أن الحركة من دول الإمارات والكويت والأردن وليبيا، شهدت أيضا كثافة خلال أيام إجازات عيد الفطر المبارك. مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف جعل مصر من المقاصد المفضلة للسائحين العرب طبقا لارتفاع سعر العملة المحلية لهم مقابل الجنيه المصرى وهى ميزة جاذبة للسائحين.

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أن القاهرة ما زالت تحتل المركز الأول كأكثر المدن السياحية المصرية التى يفضل السياح العرب الإقامة بها خلال زيارتهم لمصر تليها كل من شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية، منوها أن منطقة الساحل الشمالى والعلمين باتت تجذب أعدادا كبيرة من السياح العرب ولكن خلال فصل الصيف فقط.

وأوضح ثروت أن أسعار الفنادق فى مصر تعتبر أرخص من أسعار فنادق العديد من العواصم والمدن العربية وهو ما يجب استغلاله فى الوقت الحالى غير أن الشركات تواجه أزمة فى عدم وجود قائمة محددة للدول التى تم منح رعاياها تسهيلات على تأشيرات الدخول ما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية بشأن آليات واشتراطات دخول بعض الجنسيات وعدم قدرت شركات السياحة على الترويج خاصة للمقيمين بالدول العربية.

ودعا محمد ثروت إلى تكثيف الحملات الترويجية التى تستهدف السوق العربية خاصة من دول الخليج.. مشيرا إلى أن وزارة السياحة كانت قد وجهت دعوة للشركات لحضور ورشة عمل مشتركة مع نظيرتها السعودية ثم تم إلغاؤها دون توضيح أسباب.. مطالبا بالحرص على مثل تلك الفعاليات التى تعزز التعاون بين الشركات ما يساهم فى زيادة الحركة الوافدة.

وأكد رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة على أهمية العمل كفريق واحد يتشكل من وزارة السياحة وهيئة التنشيط والقطاع السياحى الخاص والمستثمرين السياحيين لوضع الخطط وآليات التسويق المناسبة لكل سوق عربية على حدة وتحديد التوقيتات المطلوبة لطرح الحملات التسويقية وفقا لمحددات العرض والطلب بكل سوق.. موضحا أن العمل الجماعى يحقق نتائج إيجابية بشكل أقوى وأسرع من العمل الفردى بالإضافة إلى ضرورة التعاون مع كبريات شركات الطيران والعلاقات العامة العربية لاستمرار الترويج للمقصد السياحى المصرى ومنتجاته الجديدة.



