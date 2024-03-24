رئيس الاتحاد الألماني يعلن إجراء محادثات لتجديد عقد ناجلسمان

أعلن بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن إجراء محادثات لتجديد عقد يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وقال نويندورف في تصريحات لقناة "زد دي إف" قبل المباراة الودية أمام فرنسا في مدينة ليون، وهولندا يوم الثلاثاء المقبل: "سيكون ذلك أمرا مرغوبا من جانبنا".

وأضاف: "نحن فريق جيد، ونتواصل بشكل جيد ونجري حوارا مكثفا".

وكان نويندورف أكد في وقت سابق هذا الاسبوع أن الاتحاد الألماني يفضل مواصلة العمل مع ناجلسمان الذي أبدى إحباطه من عقده الحالي الذي ينتهي عقب نهاية أمم أوروبا في الصيف، وربما يعتمد ذلك على أداء الفريق في البطولة.

وأوضح ناجلسمان أنه يفضل أن تكون الصورة واضحة بخصوص مستقبله قبل نهائيات أمم أوروبا، لأنه لا يرغب في التوقف عن التدريب، إلا من خلال التعاقد مع فريق أو تمديد عقده مع المنتخب.

وسبق لناجلسمان أن درب أندية هوفنهايم ولايبزج وبايرن ميونخ.