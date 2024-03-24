إكس تسمح للمطورين المشتركين في خدمة واجهة تطبيقات البرمجة بشراء باقات إضافية خلال الشهر

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) خدمة جديدة لمستخدمي واجهة تطبيقات البرمجة (أيه.بي.آي) الخاصة بهم، تتيح لهم شراء باقات إضافية لإرسال المزيد من التغريدات خلال الشهر بعد الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به لهم قبل انتهاء الشهر.

وتتيح الأدوات الجديدة لمطور التطبيقات بث ما يصل إلى 10 آلاف مشاركة مقابل 100 دولار، إذا استنفد الحد الأقصى المسموح به للمشاركات وفقا لفئة اشتراكه الشهري على منصة إكس.

وفي العام الماضي، قلص إيلون ماسك المالك الجديد لشركة إكس، الوصول المجاني إلى واجهة البرمجة أيه.بي.آي وأطلق فئات اشتراك جديدة مدفوعة الأجر تبدأ من 100 دولار شهريا.

وفيما بعد أطلقت منصة إكس فئة اشتراك بقيمة 5000 دولار شهريا بحدود قصوى أعلى.

ورغم ذلك لم يكن في مقدور المطورين إرسال المزيد من التغريدات إذا وصلوا إلى الحد الأقصى المسموح لهم به وفقا لفئة الاشتراك خلال الشهر، وكان عليهم إما الانتظار حتى بداية الشهر الجديد أو ترقية اشتراكهم إلى فئة أعلى وأغلى، بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

ولكن مع الخدمة الجديدة يمكن للمستخدم شراء مساحة إضافية خلال الشهر تتيح له إرسال المزيد من التغريدات بعد الوصول إلى الحد الأقصى لعدد التغريدات الذي تسمح به فئة الاشتراك.

ومع ذلك هناك حد أقصى لعدد مرات إعادة شحن الحساب وهي 10 مرات خلال الشهر للفئة الأساسية ذات المئة دولار شهريا و5 مرات خلال الشهر للفئة العليا ذات الـ 5000 دولار شهريا.

وتؤثر تغييرات قواعد استخدام واجهة برمجة التطبيقات أيه.بي.آي لمنصة إكس على النظام البيئي للمطورين الذين يستخدمون أدوات خارجية، مثل بلوك بارتي من تراسي تشو، التي تركز على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.