عمرو أديب يمازح أنغام بسبب تشجيع الفنانين للأهلي: «عقيدة فاسدة!»‏

في حوار مثير، صرحت الفنانة أنغام، بحبها وتشجيعها للنادي الأهلي، قائلة إن حبها لكرة القدم نشأ في عائلة مليئة بالرجال حيث كانت الكرة جزءًا أساسيًا من حياتها.
وخلال بودكاست «Big Time» تقديم الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة، المذاع عبر شاشة «MBC1» مساء السبت، أثار تصريح «أنغام» استغراب الفنانة أصالة التي تساءلت عن سبب تشجيع معظم الفنانين للنادي الأهلي، معتبرة ذلك ظاهرة غريبة، لا سيما أنها أيضا تشجع الأهلي منذ قدومها إلى مصر.
ورد الإعلامي عمرو أديب المعروف بالانتماء لنادي الزمالك على تساؤل أصالة، قائلا إن معظم الفنانين يتظاهرون بتشجيع النادي الأهلي لكسب الجماهيرية الكبيرة، معقبا:«كل الناس بيقولوا قولوا بحب الأهلي؛ علشان تأخدي الجماهيرية الكبيرة، إنما لو قلتي بحب الزمالك الناس هتكرهك!».
وواصل أديب نقاشه مع الفنانة أنغام مشككا في معرفتها بلاعبي النادي الأهلي الحاليين، لتجيب: «أنا عارفة لاعيبة زمان كلهم».
وعلق على ذلك بسخرية قائلاً: «أنتِ عايشة من أيام الكابتن صالح سليم بقى! وبعد كدا متعرفيش حد وتقوليلي أهلاوية؟ أنتوا بتعملوا إنكم أهلاوية علشان الجمهور يفضل متعاطف معاك، لأنك لو قلتي أنا زملكاوية نصف جمهورك هيمشي! لكن نصف جمهورك اللي قاعد هو ده المتذوق بتاع الفن والهندسة».
وأصرت الفنانة أنغام على حبها للأهلي واعتبرته «عقيدة»، لكن «أديب» لم يتوقف عن السخرية ووصف عقيدتها بـ «الفاسدة».