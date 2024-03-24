عمرو أديب يمازح أنغام بسبب تشجيع الفنانين للأهلي: «عقيدة فاسدة!»‏

في حوار مثير، صرحت الفنانة أنغام، بحبها وتشجيعها للنادي الأهلي، قائلة إن حبها لكرة القدم نشأ في عائلة مليئة بالرجال ‏حيث كانت الكرة جزءًا أساسيًا من حياتها‎.‎

وخلال بودكاست‎ «Big Time» ‎تقديم الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة، المذاع عبر شاشة‎ «MBC1» ‎مساء السبت، ‏أثار تصريح «أنغام» استغراب الفنانة أصالة التي تساءلت عن سبب تشجيع معظم الفنانين للنادي الأهلي، معتبرة ذلك ‏ظاهرة غريبة، لا سيما أنها أيضا تشجع الأهلي منذ قدومها إلى مصر‎.‎

ورد الإعلامي عمرو أديب المعروف بالانتماء لنادي الزمالك على تساؤل أصالة، قائلا إن معظم الفنانين يتظاهرون بتشجيع ‏النادي الأهلي لكسب الجماهيرية الكبيرة، معقبا:«كل الناس بيقولوا قولوا بحب الأهلي؛ علشان تأخدي الجماهيرية الكبيرة، ‏إنما لو قلتي بحب الزمالك الناس هتكرهك!». ‏

وواصل أديب نقاشه مع الفنانة أنغام مشككا في معرفتها بلاعبي النادي الأهلي الحاليين، لتجيب: «أنا عارفة لاعيبة زمان ‏كلهم».‏

وعلق على ذلك بسخرية قائلاً: «أنتِ عايشة من أيام الكابتن صالح سليم بقى! وبعد كدا متعرفيش حد وتقوليلي أهلاوية؟ ‏أنتوا بتعملوا إنكم أهلاوية علشان الجمهور يفضل متعاطف معاك، لأنك لو قلتي أنا زملكاوية نصف جمهورك هيمشي! لكن ‏نصف جمهورك اللي قاعد هو ده المتذوق بتاع الفن والهندسة».‏

وأصرت الفنانة أنغام على حبها للأهلي واعتبرته «عقيدة»، لكن «أديب» لم يتوقف عن السخرية ووصف عقيدتها بـ ‏‏«الفاسدة».‏